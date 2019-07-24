с чего всё началось

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Экономика Госдума повысила НДС на пальмовое масло Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.

Экономика Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.

Футбол Тренер «Нефтчи» отметил преимущество «Арсенала» в технике и физике Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин перед гостевым первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тульским "Арсеналом" оценил уровень соперника.

Политика Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Энергетика Закон о ценах на бензин утвердила Госдума Депутаты Государственной Думы утвердили в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию цен на бензин, сообщает DEITA.

Армия и оружие В Петербург прибыл китайский миноносец для участия в параде ВМФ Ракетный эскадренный миноносец военно-морских сил Китая "Си Ань" вместе с фрегатом ВМС Индии "Таркаш" примет участие в главном военно-морском параде 28 июля в Кронштадте.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить вопросы транзита газа Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» провести новый раунд трехсторонних встреч по транзиту российского газа через Украину, который закончится, согласно договору, с 1 января 2020 года.

Кино Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.

Происшествия В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.

Политика Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Происшествия В Москве два человека пострадали в ДТП с трамваем и автобусом Трамвай, автобус и легковая машина столкнулись на востоке Москвы, пострадали два человека, движение на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Общество В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.

Политика Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.

Армия и оружие Экс-министр ВВС США рассказала, как мини-шаттл X-37B сводит врагов с ума Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.

Наука Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.

Авто Smart тестирует электрическую версию модели ForFour Актуальная 4-местная версия Smart ForFour благодаря аккумуляторной батарее мощностью 17,6 кВт/ч имеет запас хода до 150 км. Ожидается, что более мощный электромотор с аккумулятором большей емкости смогут обеспечить новому Smart ForFour Electric Drive до 200 км пути без подзарядки и разгон с места до 100 км/ч менее чем за 12,7 секунды, как у текущего поколения.