с чего всё началось

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.

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Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Происшествия Россия поставила перед КНДР вопрос об условиях для задержанных моряков Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

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