Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границыРоссийская газета 03:54
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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