с чего всё началось

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.

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Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Игры Тайкун Two Point Hospital выйдет на консолях в конце года Sega и Two Point Studios сообщили, что тайкун Two Point Hospital доберется до PS4, Xbox One и Switch в конце года.

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Происшествия Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).

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Происшествия Общественника Алексея Беззуба избили в Екатеринбурге Сегодня утром в Екатеринбурге избили общественника и координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.

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Политика Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит "Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.

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