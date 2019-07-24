Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границыРоссийская газета 03:54

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.
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Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

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