с чего всё началось

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.

Происшествия В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.

Происшествия СК завел дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми» Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.

Финансы В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Недвижимость Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.

Происшествия СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Здоровье На Тамбовщине следователи разбираются в деле с вакцинами против кори Родители опасаются за жизни своих детей, так как сейчас складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по кори.

Общество Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль» В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.

Экономика Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Главу МВД Латвии отчитали за посещение концерта Лепса Глава Минюста отметил, что Лепс «близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам».

Экономика Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.

Армия и оружие Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Общество Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.

Путешествия Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.

Экономика Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Экономика Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.