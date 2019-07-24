Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границыРоссийская газета 03:54

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Минфин предложил вдвое повысить сбор за зарубежные посылки

Взгляд.ру02:24

В России захотели вдвое увеличить сбор за интернет-покупки

Lenta.ru03:45

Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, могут быть увеличены

Гарант22 июля в 09:15

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

РИА Новости03:10

Минфин предложил увеличить вдвое таможенный сбор за посылки из зарубежных интернет-магазинов

Дождь02:39

Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое

Коммерсантъвчера в 18:39

Минфин предлагает со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор за посылки из зарубежных интернет-магазинов

Эхо Москвы03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica

Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными

Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

ЦИК пообещал расследовать обращения несостоявшихся кандидатов в МГД

Обновлено в 03:58
Происшествия

В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В Брянске на улице убили молодого мужчину

По их данным, молодой мужчина был убит ударом в шею. Асфальт под телом залит кровью. Рядом обнаружен перцовый баллончик.
Обновлено в 01:33
Общество

Амурских водителей штрафуют реже всех в стране

Еще два дальневосточных региона заняли четвертую и пятую позицию среди субъектов страны, где штрафуют реже всего.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено 22 июля в 11:17
Шоу-бизнес

Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной

Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол

Полузащитник «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил серьёзную травму во время матча с лондонским «Арсеналом».
Обновлено в 01:55
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 00:23
Энергетика

«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАО

"Новатэк" ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с проектным уровнем добычи 1 миллиард кубометров газа в год, сообщила в среду компания.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке

Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Гаджеты

У нового iPhone не будет разъема USB Type-C

Как проинформировал редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо, новый iPhone 11 получит новый процессор, но лишится разъема USB Type-C.
Обновлено в 01:19
Авто

Citroen в Германии переименовывают в Zitrön

Руководители автомобильной компании Citroen Germany подтвердили, что бренд в отдельно взятой стране переименовывают.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Футбол

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Политика

Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Единоборства

Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева

Бывший российский боксер Константин Цзю высказался о виновных в гибели Максима Дадашева.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Кортеж экс-президента Киргизии пересек границу российской авиабазы

Обновлено в 02:57
Наука

На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад

Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено 22 июля в 11:36
Экономика

Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля

Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы

В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.
Обновлено в 03:59
Финансы

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 8 копеек – до 63,18 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 70,67 рубля.
Обновлено вчера в 03:21
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек

35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Путешествия

Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Главное