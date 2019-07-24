Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границыРоссийская газета 03:54
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.
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Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
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Путин попал на обложку американского Newsweek
Президент России Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek.
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Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
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Космос
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Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
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Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
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«Томь» обыграла курский «Авангард» в Томске
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В Ростове мать запрещала врачам оперировать ее сына с аппендицитом
Жительница Ростова-на-Дону попыталась забрать сына из больницы № 20, где ему поставили диагноз «острый аппендицит».
Обновлено в 10:23
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В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании
24 июля в Москве начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах городской думы.
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Известная телеведущая и уроженка Кемерова Елена Малышева, находясь в Америке, сделала себе прививку от болезни Альцгеймера.
Обновлено в 01:52
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
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Общество
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Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
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Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Космос
В Сочи школьники вышли на связь с МКС
Во время прямого включения с борта Международной космической станции ребят поприветствовали космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов.
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