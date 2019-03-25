Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Доклад Мюллера «превзошел ожидания» адвоката Трампа Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела" превзошел его ожидания, передает Reuters.

Общество Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.

Экономика «Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20% С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.

Армия и оружие Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.

Политика Румыния переведет посольство в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что посольство страны в Израиле будет переведено в Иерусалим.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Skype Сбой в работе сервиса для звонков и чата Skype наблюдается в городах США, Бразилии и Европы.

Армия и оружие Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Происшествия Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.

Спорт Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой Тренер Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала об уходе Евгении Медведевой.

Финансы Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% Ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 8 процентов раньше 2024 года - даты, предусмотренной нацпроектом "Жилье и городская среда".

Экономика ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Футбол Зинченко хочет побить рекорд Тимощука Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что хочет установить рекорд по количеству матчей за команду.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.

Армия и оружие В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью изданию «Сегодня» заявил, что украинская полиция планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их европейским оружием.

Армия и оружие Три бомбардировщика ВВС США подряд заметили у границ России Три принадлежащих американским ВВС стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетали над Балтийским морем недалеко от Калининградской области, сообщили мониторинговые ресурсы.

Политика Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.

Политика Киселев объявил Путина избавителем России от сталинизма Президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».

Экономика Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.

Происшествия Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.