Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъ08:56
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Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
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Политика
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Армия и оружие
В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова
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Армия и оружие
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Три принадлежащих американским ВВС стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетали над Балтийским морем недалеко от Калининградской области, сообщили мониторинговые ресурсы.
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Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
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Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
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Политика
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