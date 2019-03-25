Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанскоеВедомости 09:12

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.

Политика Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.

Общество Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.

Происшествия Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.

Путешествия Албания вновь ввела безвизовый режим для россиян на летний период Ведомство напомнило, что между Россией и Албанией действует соглашение о взаимных поездках граждан от 7 апреля 1993 года, в соответствии с которым въезд граждан России в Албанию осуществляется по действительным заграничным паспортам и визам.

Общество RT опубликовал «Рейтинг травли» медиаперсон Телеведущая Ольга Скабеева, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и активистка Белла Рапопорт возглавили "Рейтинг травли" медиаперсон.

Политика Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.

Спорт Васильева: руководство СБР устранилось из моего дела о допинге Биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свой допинговый скандал с пропуском тестов и заявила, что Союз биатлонистов устранился от дела и никак не участвовал в коммуникации биатлонистки с IBU.

Спорт Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.

Футбол Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Происшествия Склад с горючим загорелся в Чехове Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.

Авто Электрический кроссовер Dacia Duster EV замечен во время тестов Фотошпионам удалось запечатлеть на дорожных испытаниях электрическую версию кроссовера Dacia Duster EV.

Экономика Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян «МегаФон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком Холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» попросили министерство связи поддержать законопроект об упрощении доступа интернет-провайдерам в жилые дома.

Политика Двух российских актеров не пустили на Украину В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.

Общество Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Энергетика Украина предложила европейцам свои ПХГ в аренду Накануне возможного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию Украина заявила, что может сдать в аренду европейским заказчикам 40% объемов своих подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщает пресс-служба АО «Укртрансгаз».

Политика В МИД оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве» В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг опубликованного Минюстом США краткого содержания итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.

Экономика ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.

Происшествия В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.

Происшествия На американской военной базе в Японии прогремел взрыв Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.

Футбол «Кардифф» не собирается платить «Нанту» за трансфер Салы Руководство «Кардиффа» приняло решение не выплачивать деньги за трансфер форварда Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.

Происшествия В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".