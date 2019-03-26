Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минфин предложил изменить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино, говорится в законопроекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 25 марта.
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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское – с 164 до 207 рублей

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ТАСС08:13

Минфин предложил поднять минимальную цену на игристое вино

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Минфин предложил повысить минимальные цены на игристые вина

РБК09:46

Минфин предложил повысить цену на шампанское

Ведомости17:06

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

РИА Новости08:08
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