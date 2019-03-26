Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минфин предложил изменить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино, говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 25 марта.Известия11:13
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Происшествия
Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге
Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 05:37
Политика
Расследование Мюллера не выявило сговора Трампа с Россией
"Расследование специального прокурора не выявило сговора или координации кампании Трампа или кого-либо, связанного с ней, с Россией в ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в докладе, представленном Барром.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Елена Беркова впервые озвучила причины развода с Андреем Стояновым
Беркова, наконец, тоже прокомментировала развод со Стояновым.
Обновлено в 04:23
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 20:59
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:46
Политика
Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортов
Россия и Турция ведут переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.
Обновлено в 10:28
Футбол
Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта
Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил о том, что его сын начал переговоры с парижским клубом о продлении контракта.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Обновлено в 15:14
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.
Обновлено в 16:09
Авто
Ателье Zagato разработает юбилейные Aston Martin DBS GT
Первой из которых станет трековый ретро-спорткар Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, а второй — современная дорожная модель Aston Martin DBS GT Zagato.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Адвоката, выступавшего против Трампа, обвинили в вымогательстве у Nike
Адвокату звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс Майклу Авенатти, выступавшему с иском против президента США Дональда Трампа, предъявлены обвинения в вымогательстве у компании Nike на сумму в $20 млн, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:22
Важное за сутки
Будущее ухода за кожей - невидимые и обратимые изменения
Наука однозначно движется вперед.
Обновлено в 12:15
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Политика
Эрдоган допустил превращение собора Святой Софии в мечеть
Статус собора Святой Софии в Стамбуле могут изменить с музея на мечеть ради бесплатного посещения туристами.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета
Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Футбол
Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020
Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Обновлено в 17:40
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Обновлено в 11:02
Экономика
Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Общество
Москвичи начали покидать город
На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене
Обновлено в 13:20
Общество
Новые назначения произошли в администрации Новокузнецка
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов подписал документы о назначении нового начальника городского управления по транспорту и связи.
Обновлено в 21:36
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Политика
В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.
Обновлено в 21:16
Экономика
На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублей
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами заявил, что в строительство космодрома Восточный в Амурской области за все время вложили 91,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:34
Авто
Рассекречен первый кроссовер Geely на платформе Volvo
Купеобразный кроссовер Xingyue первым среди прочих автомобилей бренда получил новую модульную архитектуру Volvo.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено в 12:51
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено в 04:24