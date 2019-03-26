Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Политика Расследование Мюллера не выявило сговора Трампа с Россией "Расследование специального прокурора не выявило сговора или координации кампании Трампа или кого-либо, связанного с ней, с Россией в ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в докладе, представленном Барром.

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.

Политика Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».

Политика Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортов Россия и Турция ведут переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.

Футбол Неймар ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил о том, что его сын начал переговоры с парижским клубом о продлении контракта.

Политика В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.

Авто Ателье Zagato разработает юбилейные Aston Martin DBS GT Первой из которых станет трековый ретро-спорткар Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, а второй — современная дорожная модель Aston Martin DBS GT Zagato.

Происшествия Адвоката, выступавшего против Трампа, обвинили в вымогательстве у Nike Адвокату звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс Майклу Авенатти, выступавшему с иском против президента США Дональда Трампа, предъявлены обвинения в вымогательстве у компании Nike на сумму в $20 млн, сообщает агентство Reuters.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Политика Эрдоган допустил превращение собора Святой Софии в мечеть Статус собора Святой Софии в Стамбуле могут изменить с музея на мечеть ради бесплатного посещения туристами.

Происшествия Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.

Футбол Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020 Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Экономика Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.

Общество Москвичи начали покидать город На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.

Общество Новые назначения произошли в администрации Новокузнецка Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов подписал документы о назначении нового начальника городского управления по транспорту и связи.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Политика В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.

Экономика На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублей Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами заявил, что в строительство космодрома Восточный в Амурской области за все время вложили 91,9 миллиарда рублей.

Авто Рассекречен первый кроссовер Geely на платформе Volvo Купеобразный кроссовер Xingyue первым среди прочих автомобилей бренда получил новую модульную архитектуру Volvo.