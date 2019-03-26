Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости вчера в 08:08
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское – с 164 до 207 рублей
Эхо Москвывчера в 19:41
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Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Тело школьника обнаружили в квартире в Петербурге
Тело 16-летнего школьника без признаков жизни обнаружили в квартире в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 03:50
Наука
В Норвегии обнаружили тысячелетний корабль викингов
Археологи с помощью георадара обнаружили деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 м на территории заповедника Борре в Норвегии.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Главным следственным управлением ГУМВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено вчера в 12:30
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Культура
В Госдуме предложили включить в школьную программу сериалы
Стоит отметить, что идеи внести в школьную программу спорные изменения появляются периодически.
Обновлено в 03:58
Футбол
Англия сообщит УЕФА о расистских выкриках на матче с Черногорией
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что во время матча в Подгорице были расистские оскорбления со стороны болельщиков в адрес Дэнни Роуза.
Обновлено в 03:35
Общество
Текслер ввел новый формат заседаний правительства Челябинской области
Врио челябинского губернатора Алексей Текслер ввел новый формат заседаний правительства области.
Обновлено в 00:57
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Здоровье
В Роспотребнадзоре подвели итоги горячей линии по ОРВИ и гриппу
В Роспотребнадзоре подвели итоги горячей линии по ОРВИ и гриппу. За консультацией к специалистам обратились более 54,6 тысячи человек.
Обновлено в 03:06
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Хоккей
«Даллас» обыграл «Виннипег», Радулов набрал 2 очка, Ничушкин — 1
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде переиграл «Виннипег Джетс» — 5:2. По 2 гола в составе победителей забили Радек Факса и Тайлер Сегин, еще один — Эса Линделль.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы
В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет
Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Авто
СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка
Обновлено в 03:35
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
Обновлено вчера в 19:44