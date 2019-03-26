Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости вчера в 08:08
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минфин предложил изменить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино, говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 25 марта.Известиявчера в 11:13
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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское – с 164 до 207 рублей
Эхо Москвывчера в 19:41
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Общество
Добыть, доставить, напоить — водопроводные хитросплетения Южно-Сахалинска
Закопанные на разную глубину трубы, хитрые переплетения коллекторов — только по официальным данным, в городе насчитывается почти 700 километров водопроводных и канализационных сетей.
Обновлено в 00:04
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт
Обновлено вчера в 15:28
Здоровье
Роспотребнадзор провел почти 55 тысяч консультаций по профилактике гриппа
Роспотребнадзор провел более 50 тысяч консультаций граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в рамках проведения с 4 февраля по 10 марта горячей линии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Российские военные высадились в Венесуэле
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено 24 марта в 12:09
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту
Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Глава Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
Франция разгромила Исландию в матче отбора Евро-2020
Напомним, в первом туре квалификации Евро-2020 сборная Франции разгромила национальную команду Молдовы со счетом 4:1, а сборная Исландии переиграла Андорру, отправив в ворота соперника два безответных мяча.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя
Кинокритики называют прорывной роль Юлии Пересильд в драме Алексея Учителя «Край», где партнером Юлии был Владимир Машков.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов
Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Наука
Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено 23 марта в 13:49
Технологии
Стало известно, что ищут в интернете пассажиры поездов
Обновлено в 00:02
Происшествия
Документы по делу «Зимней вишни» поступят в суд в ближайшие месяцы
Документы по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» будут переданы в суд уже в ближайшее время — месяц-два.
Обновлено в 01:01
Здоровье
Грядёт централизация фтизиатрической службы в Кузбассе
На встрече с начальником департамента охраны здоровья населения специалисты отметили положительные шаги по улучшению работы службы по диагностике и лечению туберкулеза.
Обновлено вчера в 21:00
Театры
Владимирский театр драмы увековечивает память Евгения Евстигнеева
По словам директора Владимирского академического театра драмы, заслуженного работника культуры РФ Бориса Гунина, театр старается сохранить память о Евгении Евстигнееве не только этой выставкой, но и премией имени Евстигнеева, которая ежегодно вручается за заслуги перед театральным искусством Владимирской области.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит
Обновлено вчера в 07:38
Общество
Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей
Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 07:54
Космос
Бизнесмены в космической гонке могут заработать триллион
Экономисты и футурологи склоны полагать, что первый, кто станет активно заниматься развитием космической отрасли - разработает план колонизации других планет, добычей металла из астероидов, станет богатейшим человеком мира, пишет издание Daily Star.
Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала его детское фото
Мама рэпера решила рассказать о своем детстве, проиллюстрировав пост фотографией маленького Тимати и его брата Артема.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Криштиану Роналду получил травму и не доиграл матч с Сербией
Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил травму в матче против команды Сербии (1:1) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 21:45