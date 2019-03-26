Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости вчера в 08:08

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Добыть, доставить, напоить — водопроводные хитросплетения Южно-Сахалинска Закопанные на разную глубину трубы, хитрые переплетения коллекторов — только по официальным данным, в городе насчитывается почти 700 километров водопроводных и канализационных сетей.

Здоровье Роспотребнадзор провел почти 55 тысяч консультаций по профилактике гриппа Роспотребнадзор провел более 50 тысяч консультаций граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в рамках проведения с 4 февраля по 10 марта горячей линии, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Армия и оружие Российские военные высадились в Венесуэле Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Происшествия Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Политика Глава Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.

Общество Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.

Футбол Франция разгромила Исландию в матче отбора Евро-2020 Напомним, в первом туре квалификации Евро-2020 сборная Франции разгромила национальную команду Молдовы со счетом 4:1, а сборная Исландии переиграла Андорру, отправив в ворота соперника два безответных мяча.

Политика В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Кинокритики называют прорывной роль Юлии Пересильд в драме Алексея Учителя «Край», где партнером Юлии был Владимир Машков.

Политика Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Армия и оружие Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57 Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

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Театры Владимирский театр драмы увековечивает память Евгения Евстигнеева По словам директора Владимирского академического театра драмы, заслуженного работника культуры РФ Бориса Гунина, театр старается сохранить память о Евгении Евстигнееве не только этой выставкой, но и премией имени Евстигнеева, которая ежегодно вручается за заслуги перед театральным искусством Владимирской области.

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Космос Бизнесмены в космической гонке могут заработать триллион Экономисты и футурологи склоны полагать, что первый, кто станет активно заниматься развитием космической отрасли - разработает план колонизации других планет, добычей металла из астероидов, станет богатейшим человеком мира, пишет издание Daily Star.

Шоу-бизнес Мама Тимати показала его детское фото Мама рэпера решила рассказать о своем детстве, проиллюстрировав пост фотографией маленького Тимати и его брата Артема.