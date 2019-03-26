Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Происшествия Скорая помощь загорелась на трассе Очевидцы засняли машину скорой помощи, охваченную огромным пламенем. Автомобиль стоит на обочине на трассе в Дальнегорском районе.

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.

Политика В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Культура Дима Билан пришел на награждение на костылях Торжественная церемония награждения прошла в День работника культуры в атриуме Большого театра.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Происшествия В Махачкале загорелся центральный рынок На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.

Происшествия Замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч В понедельник, 25 марта, стало известно о том, что замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч.

Общество Москвичи начали покидать город На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.

Авто Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Политика Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Авто Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит В 2018 году в кредит было реализовано около 15 тыс. автомобилей, из них по фирменной программе Ford Credit – более 11 тыс. машин.

Политика В Венесуэле произошел новый блэкаут Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.