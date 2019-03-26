Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минфин предложил изменить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино, говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 25 марта.Известия11:13
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Армия и оружие
Пентагон испытал две противоракеты
Обновлено в 20:29
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Для Началовой было важно, чтобы ее дочь «оставалась человеком»
Артистка утверждала, что для нее важно, чтобы Вера оставалась человеком.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Скорая помощь загорелась на трассе
Очевидцы засняли машину скорой помощи, охваченную огромным пламенем. Автомобиль стоит на обочине на трассе в Дальнегорском районе.
Обновлено в 20:20
Авто
Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace к 2021 году
В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено в 22:24
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.
Обновлено в 16:09
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Культура
Дима Билан пришел на награждение на костылях
Торжественная церемония награждения прошла в День работника культуры в атриуме Большого театра.
Обновлено в 20:43
Здоровье
Названы типичные для России диагнозы, о которых не знает ВОЗ
Медицинские эксперты назвали семь диагнозов, которые активно ставятся российскими врачами.
Обновлено в 11:48
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Бывший совладелец «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено вчера в 22:01
Музыка
Умер фронтмен группы Walker Brothers Скотт Уокер
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч
В понедельник, 25 марта, стало известно о том, что замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
США ответят России «технологией будущего»
Обновлено в 17:22
Общество
Москвичи начали покидать город
На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.
Обновлено в 18:28
Авто
Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар
Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.
Обновлено в 15:24
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Политика
Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной
Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Авто
Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит
В 2018 году в кредит было реализовано около 15 тыс. автомобилей, из них по фирменной программе Ford Credit – более 11 тыс. машин.
Обновлено в 07:38
Политика
В Венесуэле произошел новый блэкаут
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25