Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.

Армия и оружие Израиль начал стягивать войска к сектору Газа Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.

Армия и оружие НАТО и Грузия обсуждают усиление сотрудничества в Черном море Представители руководства Североатлантического альянса и Грузии проводят консультации на тему поддержки Грузии силами НАТО в Черном море.

Политика Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.

Общество Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.

Общество Число безработных в России за неделю выросло на 0,4% Численность безработных в России за неделю с 13 по 20 марта выросла на 0,4% — до 814,56 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда.

Экономика ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП).

Общество Мединский поблагодарил главреда «МК» за хайп в Историческом музее Министр культуры Владимир Мединский оценил работу журналистов "Московского комсомольца", повесивших фото императрицы Марии Федоровны в Государственном историческом музее (ГИМ).

Происшествия В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.

Здоровье В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами.

Спорт Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.

Энергетика Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.

Армия и оружие В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.

Экономика Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.

Армия и оружие National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.

Происшествия СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Армия и оружие Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.

Армия и оружие Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.

Происшествия В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.