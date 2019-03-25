Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Хоккей Пеньковский продлил контракт с «Трактором» Прежний контракт 24-летнего нападающего с клубом был рассчитан до лета 2019 года.

Армия и оружие National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.

Авто Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.

Армия и оружие Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Армия и оружие Экс-сотрудник СБУ назвал убийц Моторолы и Гиви Бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров на конференции в Москве заявил, что главу батальона «Спарта» Арсена «Моторолу» Павлова и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых убили украинские спецслужбы.

Экономика Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Общество В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Экономика «Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20% С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.

Авто «КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23% Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

Авто Обновленный кроссовер KIA Sorento замечен во время тестов Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.

Авто АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4 Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.

Спорт Лыжник Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.

Происшествия В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.

Общество Росмолодежь наделили правом принимать решения о блокировке сайтов Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь) предоставили право принимать решения относительно блокировки сайтов с данными, которые «направлены на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».

Политика Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Политика Албания отменит визы для россиян Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.

Спорт Фигурное катание, чемпионат мира: Тутберидзе рассказала о Медведевой На чемпионате мира в Японии Загитова и Медведева впервые после Олимпийских игр в Корее вместе взошли на пьедестал почёта, спели гимн России, обнялись.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передали в суд Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.

Шоу-бизнес Алена Водонаева: «Как Собчак делает из мужчин героев-любовников» Недавно любовный треугольник раскрыл все карты: Максим Виторган и Ксения Собчак выпустили официальное заявление, что расходятся, а Константин Богомолов публично признался своей женщине в любви на одной из светских вечеринок.