Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект
 опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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РИА Новости08:08
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