Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Авто Ferrari готовит к премьере особый суперкар Компания Ferrari готовится к премьере особенного суперкара. Он будет существовать в единственном экземпляре, а назвали его Prototipo.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Гаджеты Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card Производитель электроники Apple представил свой собственный платёжный сервис Apple Card.

Политика СМИ узнали об обещании Мэй уйти в отставку ради Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит соглашение по выходу королевства из Евросоюза.

Происшествия Похититель картины Куинджи раскаялся в содеянном Ранее сообщалось, что Чуприкова отправили на психиатрическую экспертизу.

Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Культура Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.

Футбол Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили» Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.

Общество В России оказался под угрозой импорт детского питания Как сообщают представители компаний по производству детского питания Danone и Nestle, из-за изменений с апреля в России правил ветеринарного контроля за ввозом в страну продуктов детского и диетического питания, российские потребители смогут столкнуться с дефицитом этой продукции.

Политика Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.

Происшествия В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни» Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.

Футбол «Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.

Политика Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Происшествия Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.

Происшествия В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.

Авто АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4 Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Политика В Казахстане могут переименовать еще три города В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.