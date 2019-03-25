Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъ08:56
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