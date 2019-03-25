Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Британские депутаты проголосовали за определение хода Brexit парламентом Палата общин британского парламента поддержали поправку, внесенную консерватором Оливером Летуином, которая должна дать им возможность на этой неделе определить то, какой вариант осуществления Brexit будет приемлем для большинства парламентариев.

Футбол Португалия — Сербия 1:1 Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.

Общество Россиян предупредили о дефиците рыбы Предстоящей осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции.

Политика Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.

Армия и оружие В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».

Армия и оружие Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Происшествия В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Футбол Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС «Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.

Армия и оружие В Израиле сработали сирены воздушной тревоги Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, расположенных к северу от Тель-Авива.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Общество Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Футбол Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минуте В группе "В" лидирует Украина – 4 очка, а Люксембург сенсационно идет вторым – 3. У Португалии 2 очка, у Сербии – 1, у Литвы – 0.

Армия и оружие В США не смогли назвать сроки вывода своих войск из Сирии Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, в котором сообщил о победе над ИГ и предстоящим выводом американских войск с территории Сирии.

Футбол Сборная Англии в гостях разгромила команду Черногории Гости победили во встрече со счетом 5:1. Хозяева открыли счет в матче — отличился Марко Вешович.

Финансы Российских пенсионеров накажут за неуплату налогов В России в последнее время увеличилось число вызовов пенсионеров в налоговые инспекции с целью контроля их денежных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.