Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеКоммерсантъ 08:56

с чего всё началось

Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас минимальная цена на игристое вино установлена на уровне 164 руб.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.

Гаджеты Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Музыка Милиция отпустила задержанных в Минске оппозиционеров и музыкантов Минская милиция отпустила задержанных в понедельник вечером оппозиционных политиков и музыкантов, которые хотели выступить по случаю 101-Й годовщины Белорусской народной республики (БНР).

Происшествия Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Лайнер Viking Sky, который накануне у берегов Норвегии попал в шторм с отказавшими двигателями, прибыл в порт.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Происшествия Выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом Палестинские боевики выпустили ракету, которая попала в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива.

Авто «КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23% Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

Политика Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.

Политика Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.

Музыка Музыкант Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет Британско-американский музыкант Скотт Уокер умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил его лейбл 4AD, не уточняя причины смерти.

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Гаджеты WSJ: Nintendo уже летом выпустит две новые модели Switch Ранее в этом году Nikkei сообщала, что Nintendo планирует выпустить уменьшенную версию Switch с акцентом на мобильности.

Общество Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Общество В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Происшествия Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».

Армия и оружие У российских военных появится свой мобильный оператор Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.

Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.