Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъ08:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Авто
Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап
Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Технологии
В России появится специальный сотовый оператор для военных
Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Авто
Концерн Daimler может закрыть марку Smart
Обновлено в 11:41
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек на севере Китая
Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице
Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Футбол
Жена Маркизио переживала, что мужа может увести русская девушка
Жена хавбека "Зенита" Клаудио Маркизио Роберта рассказала о том, как ей живется в Санкт-Петербурге, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:11
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения
Певица и актриса Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку
Обновлено вчера в 11:16
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card
Производитель электроники Apple представил свой собственный платёжный сервис Apple Card.
Обновлено в 13:59
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Политика
СМИ США считают, что доклад Мюллера сыграл на руку Трампу
Американское издание считает, что после обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера шансы на импичмент Трампа неумолимо падают, а вот вероятность его переизбрания в 2020 году – увеличивается.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%
"По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.
Обновлено в 09:24
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Экономика
«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников
«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Политика
Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки
Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23