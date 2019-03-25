Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Авто Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Происшествия Мужчина застрелил пять человек на севере Китая Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.

Происшествия Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.

Футбол Жена Маркизио переживала, что мужа может увести русская девушка Жена хавбека "Зенита" Клаудио Маркизио Роберта рассказала о том, как ей живется в Санкт-Петербурге, передает "Советский спорт".

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.

Армия и оружие В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения Певица и актриса Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Гаджеты Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card Производитель электроники Apple представил свой собственный платёжный сервис Apple Card.

Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Политика СМИ США считают, что доклад Мюллера сыграл на руку Трампу Американское издание считает, что после обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера шансы на импичмент Трампа неумолимо падают, а вот вероятность его переизбрания в 2020 году – увеличивается.

Здоровье Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11% "По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.

Политика Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".

Экономика «Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников «Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.

Политика Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.

Происшествия В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.

Армия и оружие Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.