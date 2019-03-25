Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанскоеРИА Новости 08:08

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
с чего всё началось
Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект
 опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ08:56

Подробнее о событии

Минфин предложил поднять минимальную цену на игристое вино

Известия11:13

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на игристые вина

ТАСС08:13

Увеличить минимальную цену на шампанское предложили в Минфине

Газета.Ru09:36

В России собрались резко повысить цену на шампанское

Lenta.ru09:24

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Коммерсантъ08:56

Минфин предложил повысить минимальные цены на игристые вина

РБК09:46

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

РИА Новости08:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Происшествия

В ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь

Обновлено в 06:35
Авто

Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап

Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Технологии

В России появится специальный сотовый оператор для военных

Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Авто

Концерн Daimler может закрыть марку Smart

Обновлено в 11:41
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек на севере Китая

Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице

Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Футбол

Жена Маркизио переживала, что мужа может увести русская девушка

Жена хавбека "Зенита" Клаудио Маркизио Роберта рассказала о том, как ей живется в Санкт-Петербурге, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:11
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено в 12:25
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Армия и оружие

В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер

Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения

Певица и актриса Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку

Обновлено вчера в 11:16
Хоккей

Матч «Толпар» — «Авто» стал самым продолжительным в истории МХЛ

Обновлено в 13:29
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Гаджеты

Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card

Производитель электроники Apple представил свой собственный платёжный сервис Apple Card.
Обновлено в 13:59
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Политика

СМИ США считают, что доклад Мюллера сыграл на руку Трампу

Американское издание считает, что после обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера шансы на импичмент Трампа неумолимо падают, а вот вероятность его переизбрания в 2020 году – увеличивается.
Обновлено в 13:22
Здоровье

Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%

"По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.
Обновлено в 09:24
Футбол

Молодежная сборная России разгромила команду Норвегии в товарищеском матче

Обновлено в 13:09
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Экономика

«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников

«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Политика

Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки

Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное