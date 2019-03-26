Минфин предложил повысить цену на шампанскоеВедомости 17:06

с чего всё началось

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

Футбол Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм) На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.

Армия и оружие США продолжают поиски главаря ИГ аль-Багдади Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о том, что Соединенные Штаты не располагают информацией о местонахождении главаря запрещенной в России террористической организации Исламское государство Абу-Бакра Аль-Багдади, но продолжают поиск для его поимки.

Происшествия В Махачкале загорелся центральный рынок На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Происшествия Замглавврача Александровской больницы отделалась штрафом Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Спорт Бьорндалену хотят предложить место тренера российских биатлонистов Вице-президент СБР Сергей Чепиков уверен, что Бьорндален сможет подтянуть у российских спортсменов технические навыки.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Финансы Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.

Общество Минобрнауки: количество бюджетных мест в вузах увеличится Сколько именно бюджетных мест планируют добавить – не сообщается. На 2019 г. всего запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест в вузах.

Армия и оружие Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.

Политика Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Футбол Франция — Исландия 4:0 (2-й тайм) Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе установил рекорд национальной команды, проведя 30 матчей к 20 годам и 3 месяцам.

Происшествия В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.

Армия и оружие Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.

Армия и оружие Рособоронэкспорт покажет новое оружие на выставке LIMA-2019 В пресс-службе Рособоронэкспорта в понедельник, 25 марта, сообщили о намерении России представить новое оружие в ходе малайзийской выставки LIMA-2019.

Политика В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Наука Сердце фабрики сверхтяжелых элементов запустили в Дубне В Объединенном институте ядерных исследований запустили главную установку первой в мире фабрики сверхтяжелых элементов — новый циклотрон ДЦ-280 (Дубненский циклотрон).

Политика Канада заявила о непризнании постоянного контроля Израиля над Голанами Через 14 лет израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над высотами.