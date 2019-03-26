Экономика

Минфин предложил повысить цену на шампанскоеВедомости 17:06

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.
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Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект
 опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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