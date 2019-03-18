Экономика
Минфин предложил пониженные тарифы на эквайринг для соцсферыРоссийская газета 08:14
Минфин предложил установить пониженные тарифы на эквайринг для ряда сфер, включая социальные. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.
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Минфин предлагает установить пониженный тариф по комиссиям за эквайринг для ряда сфер, в первую очередь для социально значимых. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.ТАСС07:37
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