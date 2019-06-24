Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44

с чего всё началось

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Политика Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Политика Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.

Политика Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров досрочно подал в отставку Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров вечером в понедельник, 24 июня, объявил о своем уходе с занимаемого поста.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Недвижимость Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.

Армия и оружие В ЛНР рассказали о потерях ВСУ в Донбассе Еще трое украинских военных погибли, шестеро пострадали в Донбассе, подорвавшись на противотанковой мине, сообщил 24 июня представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Политика В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.

Энергетика В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на топливо в июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива после окончания с 1 июля действия соглашения по контролю за ценами.

Политика Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.

Политика Россия и Мальдивы вводят безвизовый режим Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид 25 июня в рамках переговоров в Москве подпишут межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.

Политика Филарет обвинил ПЦУ в захвате храмов Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру — Михаил Денисенко) обвинил Православную церковь Украины (ПЦУ) в захвате храмов.

Авто «АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО Первое место в рейтинге за 2018 г. занял российский ГАЗ с коэффициентом убыточности в 138,4%, выплаты по которым превосходят сборы ОСАГО с их владельцевна 38,4%.