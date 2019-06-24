Экономика
Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной формеКоммерсантъ 04:43
Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет. Соответствующая инициатива содержится в проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Согласно предложенному для обсуждения проекту документа, на бумаге налоговые уведомления будут по-прежнему приходить инвалидам, пенсионерам и жителям отдаленных населенных пунктов.Реальное времявчера в 08:51
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ФНС предложила рассылать налоговые уведомления на бумаге только инвалидам и пенсионерам
Реальное времявчера в 08:51
Минфин предложил перевести налоговые уведомления в электронную форму
Rambler News Serviceвчера в 12:18
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Политика
Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 03:27
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Соловьев назвал Доренко предателем
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Самарской области задержали членов ОПГ с 10 кг героина
В Самарской области задержали лидера организованной преступной группировки и двух его сообщников. У них изъяли более 10 кг героина.
Обновлено в 02:25
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Обновлено в 02:50
Культура
Детский театр танца Эйфмана в Петербурге откроется в ноябре
"В дни Международного культурного форума (пройдет с 14 по 16 ноября - ИФ) мы его торжественно введем в эксплуатацию", - уточнил Сухенко "Интерфаксу".
Обновлено в 05:46
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Технологии
Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии
Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Наука
Ученые приблизились к разгадке рисунков в пустыне Наска
Ученые использовали новый подход, чтобы идентифицировать огромных птиц, которые появились в пустыне Наска на равнинах южного Перу примерно 2000 лет назад.
Обновлено 23 июня в 07:24
Экономика
В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования
Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 01:45
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
Авторы ролика просят вернуть на должность худрука театра Татьяну Доронину, которая, как утверждают актеры, была лишена всех полномочий «в нарушение приказа Минкульта».
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество
Бюст плачущего Цезаря на Парнасе исчез, простояв несколько часов
Бюст плачущего императора Юлия Цезаря, который накануне был установлен неизвестными на пустыре возле улицы Валерия Гаврилина, исчез.
Обновлено в 00:00
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
В России создали новый боевой модуль «Нарцисс»
Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".
Обновлено в 04:09
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»
Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Гаджеты
Большое тестирование процессора Ryzen 5 3600 показало, на что способна новинка в сравнении с конкурентами
Если же сравнивать с Intel, 200-долларовый Ryzen 5 3600 даже в многопоточном режиме способен обойти любой CPU Intel, кроме Core i9-9900K.
Обновлено в 05:18
Политика
Турция заявила о начале приема С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 начнутся уже в июле этого года, сообщает ТАСС Об это он заявил, выступая в парламенте.
Обновлено в 05:26
Экономика
Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ
Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
Обновлено в 05:38
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Космос
Телескоп Subaru идентифицирует внешний край системы Млечного Пути
Обновлено вчера в 08:37