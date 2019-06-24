Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной формеКоммерсантъ 04:43

с чего всё началось

Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет. Соответствующая инициатива содержится в проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Происшествия В Самарской области задержали членов ОПГ с 10 кг героина В Самарской области задержали лидера организованной преступной группировки и двух его сообщников. У них изъяли более 10 кг героина.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.

Космос SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Культура Детский театр танца Эйфмана в Петербурге откроется в ноябре "В дни Международного культурного форума (пройдет с 14 по 16 ноября - ИФ) мы его торжественно введем в эксплуатацию", - уточнил Сухенко "Интерфаксу".

Экономика На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Технологии Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.

Шоу-бизнес Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.

Происшествия Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100 Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Наука Ученые приблизились к разгадке рисунков в пустыне Наска Ученые использовали новый подход, чтобы идентифицировать огромных птиц, которые появились в пустыне Наска на равнинах южного Перу примерно 2000 лет назад.

Происшествия Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.

Театры Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука Авторы ролика просят вернуть на должность худрука театра Татьяну Доронину, которая, как утверждают актеры, была лишена всех полномочий «в нарушение приказа Минкульта».

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество Бюст плачущего Цезаря на Парнасе исчез, простояв несколько часов Бюст плачущего императора Юлия Цезаря, который накануне был установлен неизвестными на пустыре возле улицы Валерия Гаврилина, исчез.

Армия и оружие В России создали новый боевой модуль «Нарцисс» Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".

Здоровье Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.

Экономика Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К» Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.

Гаджеты Большое тестирование процессора Ryzen 5 3600 показало, на что способна новинка в сравнении с конкурентами Если же сравнивать с Intel, 200-долларовый Ryzen 5 3600 даже в многопоточном режиме способен обойти любой CPU Intel, кроме Core i9-9900K.

Политика Турция заявила о начале приема С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 начнутся уже в июле этого года, сообщает ТАСС Об это он заявил, выступая в парламенте.

Экономика Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.