Экономика

Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной формеКоммерсантъ 04:43

Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет. Соответствующая инициатива содержится в проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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Подготовленные Минфином поправки
 подразумевают, что эти документы граждане будут получать только в электронной форме через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
Российская газета11:30

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Российская газета11:30

Минфин предлагает отказаться от налоговых уведомлений, заменив их доступом к сайту ФНС

Коммерсантъ10:48

Минфин предложил сократить отправку налоговых уведомлений в бумажном виде

ТАССвчера в 10:52

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Московский Комсомолец01:37

Минфин предложил перевести налоговые уведомления в электронную форму

Rambler News Serviceвчера в 12:18

Минфин предложил сэкономить миллиарды на рассылке налоговых уведомлений

Znak.com04:20

ФНС предложила рассылать налоговые уведомления на бумаге только инвалидам и пенсионерам

Реальное времявчера в 08:51
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
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Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
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Минздрав Башкирии после появления в соцсетях видео, на котором фельдшер скорой помощи в грубой форме отказалась помочь мужчине, заявил, что в отношении бригады медиков из видео была организована проверка.
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Список пенсионеров в сельской местности, которым положена 25-процентная прибавка к пенсии, расширен постановлением правительства, которое сегодня подписал премьер-министр.
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ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
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На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
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Британцы возмущены расходами принца Гарри и Меган Маркл на ремонт дома

В общей сложности герцог и герцогиня Сассекские потратили 2,4 млн фунтов стерлингов на то, чтобы пяти отдельных домов сделать один, как это было до проведения реконструкции.
Обновлено в 13:31
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Экономика

IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году

IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
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Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

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Общество

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Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
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"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
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В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо

Как сообщает паблик федерации дзюдо Тольятти в социальной сети «Вконтакте», погибшим в результате конфликта в одном из городских кафе стал Евгений Кушнир, который был действующим чемпионом Самарской области по дзюдо в весе до 81 кг.
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В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
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Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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«Сент-Луис» начнет новый сезон НХЛ домашней игрой с «Вашингтоном»

В других матчах дня 2 октября «Торонто» дома сразится с «Оттавой», «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» - «Сан-Хосе».
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