Экономика
Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной формеКоммерсантъ 04:43
Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет. Соответствующая инициатива содержится в проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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Подготовленные Минфином поправки подразумевают, что эти документы граждане будут получать только в электронной форме через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).Российская газета11:30
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Минфин предложил перевести налоговые уведомления в электронную форму
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