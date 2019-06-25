Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной формеКоммерсантъ 04:43

с чего всё началось

Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет. Соответствующая инициатива содержится в проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Здоровье Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.

Политика Соловьев оскорбил покойного Доренко Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.

Происшествия В Башкирии бригада скорой в грубой форме отказалась помогать мужчине Минздрав Башкирии после появления в соцсетях видео, на котором фельдшер скорой помощи в грубой форме отказалась помочь мужчине, заявил, что в отношении бригады медиков из видео была организована проверка.

Политика Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого они обсудили сотрудничество двух стран.

Происшествия Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента 2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.

Происшествия Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха» Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).

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Происшествия На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.

Общество Британцы возмущены расходами принца Гарри и Меган Маркл на ремонт дома В общей сложности герцог и герцогиня Сассекские потратили 2,4 млн фунтов стерлингов на то, чтобы пяти отдельных домов сделать один, как это было до проведения реконструкции.

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Авто Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

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Недвижимость Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.

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