Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44

с чего всё началось

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Армия и оружие Срок службы в турецкой армии сокращён до полугода Парламент Турции принял законопроект, согласно которому срок обязательной службы в армии сокращается до шести месяцев.

Армия и оружие Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.

Политика Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.

Футбол Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию.

Происшествия Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100 Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.

Происшествия На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело Полиция Москвы возбудила уголовное дело против 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.

Происшествия Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.

Политика Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.

Политика Новым спикером парламента Грузии избрали Арчила Талаквадзе Парламент Грузии 94 голосами избрал новым спикером Арчила Талаквадзе, являющегося лидером партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Шоу-бизнес Родители Началовой выступят с заявлением на Первом Родители Юлии Началовой расскажут на Первом канале «то, о чем промолчали».

Политика Арестованному Рауфу Арашукову нашли замену в Совете Федерации Крым Казаноков назначен членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) вместо арестованного Рауфа Арашукова.

Общество Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Шоу-бизнес Джуди Денч стремительно теряет зрение Звезда «бондианы» рассказала о своих страхах. Поклонники Джуди Денч опечалены: звезда призналась, что быстро теряет зрение.

Политика Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Космос Выброс метана на Марсе неожиданно завершился, заявили в НАСА Датчики марсохода Curiosity зафиксировали резкое снижение концентрации метана в атмосфере Марса над кратером Гейл, что говорит о завершении этого выброса.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.

Общество В Сети появилось видео отправления корабля «Полтава» в Кронштадт В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как из яхт-клуба Санкт-Петербурга в сторону Кронштадта отплыл воссозданный корабль «Полтава» — точная копия исторического парусника.