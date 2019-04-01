Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитковРБК вчера в 23:52
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
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На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.Коммерсантъвчера в 18:59
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Минфин предлагает отменить льготу по НДС для напитков с высоким содержанием сахара
Ведомостивчера в 23:41
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