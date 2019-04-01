Экономика

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитковРБК вчера в 23:52

Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
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На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.
Коммерсантъвчера в 18:59

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Минфин: порядок отмены льготы по НДС для сладких напитков должен определить Минздрав

ТАСС07:36

На напитки с высоким содержанием сахара могут удвоить ставку НДС

Говорит Москва01:13

Минфин выступил за отмену льготного НДС на сахаросодержащие напитки

Телеканал 360°00:52

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

РБКвчера в 23:52

Минфин предлагает отменить льготу по НДС для напитков с высоким содержанием сахара

Ведомостивчера в 23:41

В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром

Газета.Ru01:54

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
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Экономика

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В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

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Экономика

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Обновлено в 07:17
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Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

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Экономика

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Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Музыка

Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля

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По итогам обработки Центризбиркомом Украины 40,21 процента протоколов во второй тур выборов выходят кандидат в президенты страны, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, заручившиеся поддержкой 30,23 и 16,65 процента избирателей соответственно.
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Поклонницам он предпочёл кошек. Одиночество актера Геннадия Бортникова

По воспоминаниям коллег, Геннадий Леонидович всегда носил в карманах кусочки колбасы, чтобы подкормить бродячих собак и кошек.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы

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Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
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Шоу-бизнес

Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан стал отцом в третий раз

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Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
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Основными конкурентами серийного SP Signature будут Hyundai Creta, Renault Captur, Nissan Kicks, Skoda Kamiq и Volkswagen T-Cross.
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Экономика

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Если в Европарламенте поддержат введение новых правил безопасности, то скоро получим ответ на этот вопрос.
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От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике

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Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими пропустит оставшиеся матчи сезона в связи с травмой.
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Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната

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