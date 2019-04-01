Экономика

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДСКоммерсантъ вчера в 18:59

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
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На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.
Коммерсантъвчера в 18:59

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В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром

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Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

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«Ъ»: Минфин предложил отменить льготный НДС для сахаросодержащих напитков

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На напитки с высоким содержанием сахара могут удвоить ставку НДС

Говорит Москва01:13

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

Коммерсантъвчера в 18:59
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