Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДСКоммерсантъ вчера в 18:59
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.Коммерсантъвчера в 18:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин предлагает отменить льготу по НДС для напитков с высоким содержанием сахара
Ведомостивчера в 23:41
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика
Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла местные выборы в Анкаре.
Обновлено в 02:59
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Политика
Зеленский обогнал Порошенко в ключевом для президента регионе
Владимир Зеленский остается на первом месте с 30,22% голосов, Петр Порошенко набирает 16,63%.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».
Обновлено в 06:09
Футбол
«Анжи» не принял отставку Адиева
Руководство махачкалинского футбольного клуба «Анжи» не приняло заявление Магомеда Адиева об отставке с поста главного тренера команды.
Обновлено в 05:09
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду
В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева резко похудела в Израиле
За время нахождения за границей спортсменка резко похудела. За неделю в Израиле Утяшева потеряла пять килограмм.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В разбившемся самолете Натальи Филевой не было «черных ящиков»
Частный самолет Epic-LT, который накануне потерпел крушение в Германии, не был оборудован бортовыми самописцами.
Обновлено в 05:29
Общество
В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака
Правительство Москвы откроет 20 новых площадок для регистрации брака в популярных среди москвичей местах.
Обновлено в 04:08
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского
Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Обновлено вчера в 12:37
Энергетика
Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании
Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы
Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.
Обновлено в 04:02
Космос
Роскосмос отказался от создания ракеты «Ангара-А3»
Одной из особенностей ракеты является то, что она использует экологически чистое топливо на основе керосина.
Обновлено в 06:12
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Футбол
Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Подмосковье в детском лагере отравились более 40 человек
Визитом к врачам закончился детский танцевальный конкурс для 49 человек в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 05:33
Спорт
Тина Канделаки стала сотрудником RT
Обновлено в 04:45
Политика
В Кремле отреагировали на возможные новые антироссийские санкции США
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают про возможность появления новых санкции США из-за дела Скрипалей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:38
Общество
Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.
Обновлено в 03:52
Политика
В Госдуме рассмотрят заявление о непризнании выборов на Украине
Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
Обновлено в 01:13
Музыка
Киркорова решили засудить в ЕСПЧ
Обновлено в 05:17
Происшествия
Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта
На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52