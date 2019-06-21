Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатовТАСС вчера в 06:13

с чего всё началось

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.

Политика Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.

Армия и оружие Россия утилизирует украинскую подлодку Россия намерена отправить в утиль подводную лодку «Запорожье», которая досталась «в наследство» от украинских военных после присоединения Крыма.

Происшествия Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.

Футбол Московский «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче Московский "Спартак" провел на тренировочном поле "Открытие Арены" контрольной матч с ФК "Сочи" и одержал уверенную победу со счетом 7:1.

Единоборства У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".

Культура Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.

Политика Володин заявил, что Грузия должна гарантировать безопасность россиян Спикер заметил, что такое решение уже могло быть принято, "если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок".

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Политика Путин призвал губернаторов быть ближе к людям Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.

Происшествия Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.

Авто Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.

Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».

Общество В Башкирии стартовал инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019» Сегодня, 22 июня, в Сибае стартовал первый инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Всего участие в форуме примут около 1200 человек.

Происшествия На Украине молния убила трех человек Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.

Армия и оружие Трамп отменил удар по Ирану в последний момент Президент США одобрил удары американских военных по иранским стратегическим объектам, но позже отменил своё решение.

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.

Политика Путин прокомментировал дело журналиста Голунова Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.

Происшествия В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.