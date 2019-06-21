Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатовТАСС вчера в 06:13

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли (duty free) для дипломатов, их семей и персонала дипмиссий, работающих в России, следует из проекта
 постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.
DP.RUвчера в 07:53

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В Минфине предлагают создать подобие советских магазинов «Березка»

Эхо Москвывчера в 21:05

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РБКвчера в 11:54

Экономист сравнил идею Минфина с 1930-ми годами

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Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Интерфаксвчера в 07:33

В России могут появиться магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Rambler News Serviceвчера в 06:39

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

ТАССвчера в 06:13
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Шоу-бизнес

Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Обновлено в 06:08
Политика

Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Авто

Лучшее за неделю: Цены Renault ARKANA, внедорожник GAC GS8 в России и новый кроссовер Kia Seltos

Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие

Россия утилизирует украинскую подлодку

Россия намерена отправить в утиль подводную лодку «Запорожье», которая досталась «в наследство» от украинских военных после присоединения Крыма.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке

Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.
Обновлено в 04:22
Футбол

Московский «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Московский "Спартак" провел на тренировочном поле "Открытие Арены" контрольной матч с ФК "Сочи" и одержал уверенную победу со счетом 7:1.
Обновлено в 05:56
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Культура

Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби

Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Политика

Володин заявил, что Грузия должна гарантировать безопасность россиян

Спикер заметил, что такое решение уже могло быть принято, "если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок".
Обновлено в 06:12
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин призвал губернаторов быть ближе к людям

Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Авто

Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan

В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Опубликовано видео эффектного поворота новейшего «Тигр Next»

В сети опубликовано короткое видео с новейшим российским бронеавтомобилем «Тигр Next».
Обновлено в 05:51
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Обновлено в 01:51
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Общество

В Башкирии стартовал инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019»

Сегодня, 22 июня, в Сибае стартовал первый инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Всего участие в форуме примут около 1200 человек.
Обновлено в 04:29
Происшествия

На Украине молния убила трех человек

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие

Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Президент США одобрил удары американских военных по иранским стратегическим объектам, но позже отменил своё решение.
Обновлено вчера в 01:12
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети

Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Общество

Дожди, грозы, град и сильный ветер: ждут кузбассовцев в воскресенье

Обновлено в 04:41
Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено 20 июня в 07:52
Происшествия

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
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