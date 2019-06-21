Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатовТАСС 06:13

с чего всё началось

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Авиакомпания S7 объявила о закрытии продаж билетов в Грузию Представительница пресс-службы российского авиакомпании S7 сообщила, что продажа авиабилетов на рейсы в Грузию закрываются с 8 июля.

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Политика США внесли в черный список пять китайских компаний США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.

Политика Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Происшествия Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.

Происшествия На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.

Политика Захарова прокомментировала российский запрет на авиаперевозки в Грузию Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию в Грузии и запрет на полёты российской авиации в эту страну с 8 июля.

Здоровье Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.

Политика Россию обвинили в притеснении последователей «Свидетелей Иеговы» Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».

Происшествия Суд арестовал главу Пушкинского района по делу о взятке Басманный суд Москвы постановил арестовать до 13 августа главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате его песни Сын американского актера Уилла Смита, Джейден Смит, обвинил российского исполнителя в плагиате, заявив, что Крид скопировал его песню Blue, которая вышла еще 2 года назад.

Общество Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Здоровье Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.

Здоровье Четыре освежающих и целебных травяных чая для летнего сезона Летом чашка некрепкого теплого чая по праву считается одним из лучших напитков для утоления жажды.

Политика США предупредили Иран о планируемом ударе Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.

Здоровье Мировое сообщество отметило Международный день борьбы с БАС В Международный день борьбы с БАС в фонде призывают поддержать людей с БАС пожертвованиями, которые позволят фонду, с одной стороны, расширять парк дыхательного оборудования, а с другой — развивать обучающие программы, которые помогут врачам в регионах, в том числе, осуществлять респираторную поддержку людей с БАС.