Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатовТАСС 06:13
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли (duty free) для дипломатов, их семей и персонала дипмиссий, работающих в России, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.DP.RU07:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:29, Вашингтон
Политика
Авиакомпания S7 объявила о закрытии продаж билетов в Грузию
Представительница пресс-службы российского авиакомпании S7 сообщила, что продажа авиабилетов на рейсы в Грузию закрываются с 8 июля.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Наука
Учёные рассказали, как вино влияет на здоровье пожилых людей
Обновлено в 10:41
Политика
Захарова прокомментировала российский запрет на авиаперевозки в Грузию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию в Грузии и запрет на полёты российской авиации в эту страну с 8 июля.
Обновлено в 15:43
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 14:29
Здоровье
Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики
Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
Обновлено в 16:02
Политика
Россию обвинили в притеснении последователей «Свидетелей Иеговы»
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:45
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района по делу о взятке
Басманный суд Москвы постановил арестовать до 13 августа главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова.
Обновлено в 09:23
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате его песни
Сын американского актера Уилла Смита, Джейден Смит, обвинил российского исполнителя в плагиате, заявив, что Крид скопировал его песню Blue, которая вышла еще 2 года назад.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Елена Кипер: Лолита передо мной так и не извинилась!
Обновлено в 04:01
Общество
Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки
Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.
Обновлено в 08:03
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Здоровье
Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС
По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Здоровье
Четыре освежающих и целебных травяных чая для летнего сезона
Летом чашка некрепкого теплого чая по праву считается одним из лучших напитков для утоления жажды.
Обновлено в 14:09
Политика
США предупредили Иран о планируемом ударе
Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Мировое сообщество отметило Международный день борьбы с БАС
В Международный день борьбы с БАС в фонде призывают поддержать людей с БАС пожертвованиями, которые позволят фонду, с одной стороны, расширять парк дыхательного оборудования, а с другой — развивать обучающие программы, которые помогут врачам в регионах, в том числе, осуществлять респираторную поддержку людей с БАС.
Обновлено в 10:18
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44