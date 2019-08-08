Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

с чего всё началось

Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг. Об этом говорится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы», сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

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