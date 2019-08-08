Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

с чего всё началось

Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг. Об этом говорится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы», сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Политика Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.

Общество МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Экономика Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.

Политика Задержанный СК оппозиционер обвинил Навального и Соболь в своем аресте Обвиняемый в участии в «массовых беспорядках» 27 июля Сергей Фомин, который ранее добровольно сдался полиции, заявил в интервью «Медиазоне», что ответственным за свое задержание по уголовному делу считает политиков Алексея Навального и Любовь Соболь.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов» Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.

Политика В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.

Общество В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2» Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Политика Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов В "Роскосмосе" подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.

Происшествия В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.

Наука Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.

Футбол «Интер» объявил о трансфере Лукаку Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку переходит в итальянский "Интер", сообщает пресс-служба миланской команды.

Происшествия В Польше суд арестовал россиян после драки с фанатами в Кракове «Суд принял решение временно арестовать 24 из 26 подозреваемых, задержанных 5 августа сотрудниками полиции возле здания торгового центра М1», - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Технологии «Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при управлении делами президента продает сервисы, которые позволяют найти информацию о любом человеке.

Культура В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.

Политика Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

Политика Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

Авто Mercedes-Benz готовит ко Франкфурту шесть премьер Компания Mercedes-Benz показала дизайн выставочного стенда, подготовленного для автосалона во Франкфурте, и рассказала о новинках, которые будут на нём выставлены.