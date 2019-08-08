Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

с чего всё началось

Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг. Об этом говорится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы», сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Транспорт ГИБДД начала кампанию по борьбе с превышением скорости на 19 км в час В ходе общественной кампании сотрудники ГИБДД России совместно с представителями экспертного центра "Движение без опасности" всеми доступными способами попробуют донести до автолюбителей мысль о том, что скорость не стоит превышать даже в пределах нештрафуемого порога.

Происшествия СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.

Происшествия Район взрыва в Белом море закрыли для плавания На месяц закроют для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, возле которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне.

Политика Зеленский пообещал Варфоломею защищать независимость церкви Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать независимость церкви.

Общество Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану» Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Космос Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должно привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).

Финансы В Дании начали выдавать ипотеку под 0% Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.

Экономика Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.

Культура В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.

Общество Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Происшествия СК предъявил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве Фомину Следственный комитет предъявил обвинения фигуранту дела о беспорядках в Москве Сергею Фомину. Ведомство просит арестовать подозреваемого.

Музыка Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.

Политика Пакистан запретит показ индийских фильмов Власти Пакистана введут запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны на фоне разногласий из-за упразднения особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.

Гаджеты AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3 Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.

Экономика Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.

Общество В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.