Общество
Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казиноВедомости 06:28
Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете. Ведомство начало разрабатывать соответствующий законопроект, информация об этом размещена на портале правовой информации.
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Происшествия
Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Обновлено вчера в 17:22
Путешествия
Албания вновь ввела безвизовый режим для россиян на летний период
Ведомство напомнило, что между Россией и Албанией действует соглашение о взаимных поездках граждан от 7 апреля 1993 года, в соответствии с которым въезд граждан России в Албанию осуществляется по действительным заграничным паспортам и визам.
Обновлено в 09:42
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Обновлено в 06:16
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Футбол
Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране
Обновлено в 07:22
Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Политика
В МИД оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве»
В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг опубликованного Минюстом США краткого содержания итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 08:19
Происшествия
СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве
Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
В Госдуме назвали слова Порошенко о «смертоносном оружии» агонией
Ранее Порошенко сообщил, что украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".
Обновлено в 03:48
Транспорт
ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права
Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
Космос
Экипаж SIRIUS будет вести видео-дневник о жизни в изоляции
Одной из основных задач SIRIUS станет оценка учеными влияния изоляции в гермообъекте на физическое и психологическое здоровье международного экипажа.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Дагестане
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Галка крестила приемного сына
Актриса Светлана Галка крестила приемного сына Звезда "Большой разницы" усыновила ребенка год назад.
Обновлено в 09:40
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Спорт
Россия попросит FIS изменить правила после инцидента с Белоруковой
Российская сторона намерена обратиться в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой изменить правила после инцидента с Юлией Белоруковой и шведкой Фридой Карлссон во время спринтерской гонки на финальном этапе Кубка мира в канадском Квебеке.
Обновлено в 07:22
Экономика
ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро
Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
The National Interest рассказало о плане войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest опубликовало материал, посвященный отношениям России и НАТО.
Обновлено 23 марта в 14:43
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки
Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв селезенки.
Обновлено в 06:20
Экономика
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
«МегаФон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком Холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» попросили министерство связи поддержать законопроект об упрощении доступа интернет-провайдерам в жилые дома.
Обновлено в 04:11
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Юлия Савичева перестала общаться с Максимом Фадеевым
Российская эстрадная певица Юлия Савичева рассказала, что не общается со своим экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 04:34
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Общество
ФСИН предлагает привлекать осуждённых к сортировке мусора
Глава ФСИН Геннадий Корниенко предложил привлекать осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03