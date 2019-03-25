Общество

Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казиноВедомости 06:28

Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете. Ведомство начало разрабатывать соответствующий законопроект, информация об этом размещена на портале правовой информации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минфин предложил ограничить денежные переводы организаторам онлайн-казино от физлиц

ТАСС07:38

Минфин РФ предлагает запретить переводы средств граждан в онлайн-казино

ПРАЙМ06:02

Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино

Ведомости06:28

Минфин предложил ограничить денежные переводы физлиц организаторам онлайн-казино

Коммерсантъ06:09

Минфин предлагает запретить переводы средств в онлайн-казино

News.ru06:07

Минфин предложил запретить переводы средств в онлайн-казино

Российская газета07:03

Минфин РФ запретит россиянам переводить средства в онлайн-казино

Комсомольская правда06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Происшествия

Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд

Обновлено в 04:01
Футбол

Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Обновлено в 07:22
Армия и оружие

США и Великобритания готовили СБУ к диверсиям и терактам в Донбассе

За диверсии и теракты на территории ДНР и ЛНР главным образом отвечает пятое управление департамента контрразведки СБУ, рассказал Прозоров.
Обновлено в 07:35
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Здоровье

Карантин по бешенству введён в липецком садоводстве

В садоводческом товариществе «Металлург-6», расположенном вблизи Ссёлок, введён карантин по бешенству.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Водитель Gelandewagen сбежал с места смертельного ДТП в Москве

Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Югославский генерал рассказал о нападении НАТО

Нападение НАТО на Югославию стало «коллапсом международного права».
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Юлия Савичева перестала общаться с Максимом Фадеевым

Российская эстрадная певица Юлия Савичева рассказала, что не общается со своим экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 04:34
Политика

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

Обновлено в 06:31
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Спорт

Йоханнес Бё получил рекордные в истории биатлона призовые

Обновлено в 04:20
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Гаджеты

Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»

У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Экономика

Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Польше задержали бывшего совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 02:00
Экономика

Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Экономика

Россияне отдадут государству больше половины своих доходов: налоговая нагрузка продолжает расти

Вообще, в свете последних событий многие россияне уже начали задумываться о том, какую сумму из их месячного дохода они вынуждены отдавать в государственную казну.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Подмосковье произошел пожар на складе с горючим

Внутри загоревшегося ангара площадью 80 на 30 кв. м находились емкости с ГСМ. В процессе горения произошло частичное обрушение строения.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Советский МиГ-29 в США назвали опасным врагом для F-15 и F-16

Журналисты издания The National Interest увидели серьёзную угрозу для американских F-15 и F-16 в советском многоцелевом истребителе МиГ-29.
Обновлено в 00:56
Политика

В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Обновлено в 02:42
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Здоровье

В Госдуме предложили полностью запретить продукты с трансжирами

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил проработать вопрос поэтапного снижения использования искусственных трансжиров в российской пищевой промышленности вплоть до полного их запрета.
Обновлено в 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное