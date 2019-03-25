Общество
Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казиноВедомости 06:28
Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете. Ведомство начало разрабатывать соответствующий законопроект, информация об этом размещена на портале правовой информации.
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Происшествия
Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд
Обновлено в 04:01
Футбол
Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
США и Великобритания готовили СБУ к диверсиям и терактам в Донбассе
За диверсии и теракты на территории ДНР и ЛНР главным образом отвечает пятое управление департамента контрразведки СБУ, рассказал Прозоров.
Обновлено в 07:35
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Здоровье
Карантин по бешенству введён в липецком садоводстве
В садоводческом товариществе «Металлург-6», расположенном вблизи Ссёлок, введён карантин по бешенству.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Югославский генерал рассказал о нападении НАТО
Нападение НАТО на Югославию стало «коллапсом международного права».
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Юлия Савичева перестала общаться с Максимом Фадеевым
Российская эстрадная певица Юлия Савичева рассказала, что не общается со своим экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 04:34
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Спорт
Йоханнес Бё получил рекордные в истории биатлона призовые
Обновлено в 04:20
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Экономика
Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Экономика
Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Экономика
Россияне отдадут государству больше половины своих доходов: налоговая нагрузка продолжает расти
Вообще, в свете последних событий многие россияне уже начали задумываться о том, какую сумму из их месячного дохода они вынуждены отдавать в государственную казну.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар на складе с горючим
Внутри загоревшегося ангара площадью 80 на 30 кв. м находились емкости с ГСМ. В процессе горения произошло частичное обрушение строения.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Советский МиГ-29 в США назвали опасным врагом для F-15 и F-16
Журналисты издания The National Interest увидели серьёзную угрозу для американских F-15 и F-16 в советском многоцелевом истребителе МиГ-29.
Обновлено в 00:56
Политика
В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны
В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Происшествия
Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета
После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Здоровье
В Госдуме предложили полностью запретить продукты с трансжирами
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил проработать вопрос поэтапного снижения использования искусственных трансжиров в российской пищевой промышленности вплоть до полного их запрета.
Обновлено в 00:37