Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казиноВедомости 06:28

с чего всё началось

Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете. Ведомство начало разрабатывать соответствующий законопроект, информация об этом размещена на портале правовой информации.

Футбол Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Политика Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Армия и оружие Россия поставила Мьянме еще шесть истребителей Як-130 Россия поставила Мьянме дополнительно шесть учебно-боевых истребителей Як-130, рассказал в интервью «РИА Новости» вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Илья Тарасенко.

Политика Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.

Происшествия В Самаре двенадцать человек эвакуировали из жилого дома из-за пожара По данным ведомства, возгорание произошло на улице Самарской в Ленинском районе города, горел двухэтажный жилой дом.

Политика В Венесуэле произошел новый блэкаут Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.

Футбол Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом» Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло.

Армия и оружие «Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.

Шоу-бизнес София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.

Шоу-бизнес Мама Тимати показала его детское фото На фото Тимати не больше семи лет, и ребенок выглядит вполне счастливым рядом с родственниками.

Политика Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.

Политика «Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.

Армия и оружие Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу Как отмечается, визит проходит в рамках военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой. При этом конкретные темы переговоров неизвестны.

Шоу-бизнес Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографию с дочерьми от кинорежиссера Алексея Учителя - 9-летней Аней и 6-летней Марией.

Общество Кожемяко уволил очередного директора департамента В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.

Армия и оружие Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Происшествия Суд заочно арестовал экс-главу АО «Газпром промгаз» Карасевича В конце январе 2019 года следствие уже ходатайствовало перед судом о заочном аресте Карасевича, но суд отказал в удовлетворении ходатайства, а Мосгорсуд признал данное решение законным.

Экономика C 1 апреля повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

Политика Кузнецова рассказала о ситуации с защитой прав российских детей в США С США сложилась тяжёлая ситуация по защите прав наших детей, переданных ранее под усыновление.

Экономика «Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20% С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.

Происшествия Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.

Общество Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.