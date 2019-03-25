Общество
Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казиноВедомости 06:28
Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете. Ведомство начало разрабатывать соответствующий законопроект, информация об этом размещена на портале правовой информации.
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На портале нормативно-правовых актов размещено уведомление о разработке соответствующего законопроекта, публичное обсуждение которого продлится до 5 апреля.Ридус10:30
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Футбол
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено в 18:47
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Музыка
Умер фронтмен группы Walker Brothers Скотт Уокер
Обновлено в 09:48
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
Россия поставила Мьянме еще шесть истребителей Як-130
Россия поставила Мьянме дополнительно шесть учебно-боевых истребителей Як-130, рассказал в интервью «РИА Новости» вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Илья Тарасенко.
Обновлено в 03:15
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Самаре двенадцать человек эвакуировали из жилого дома из-за пожара
По данным ведомства, возгорание произошло на улице Самарской в Ленинском районе города, горел двухэтажный жилой дом.
Обновлено в 16:37
Политика
В Венесуэле произошел новый блэкаут
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Футбол
Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных
Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала его детское фото
На фото Тимати не больше семи лет, и ребенок выглядит вполне счастливым рядом с родственниками.
Обновлено в 18:00
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Политика
«Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя
Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу
Как отмечается, визит проходит в рамках военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой. При этом конкретные темы переговоров неизвестны.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографию с дочерьми от кинорежиссера Алексея Учителя - 9-летней Аней и 6-летней Марией.
Обновлено в 07:27
Общество
Кожемяко уволил очередного директора департамента
В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:03
Экономика
Чистая прибыль «Энел Россия» по РСБУ в 2018 году снизилась на 14,5%
Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в 2018 году снизилась на 14,5% - до 5,081 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу АО «Газпром промгаз» Карасевича
В конце январе 2019 года следствие уже ходатайствовало перед судом о заочном аресте Карасевича, но суд отказал в удовлетворении ходатайства, а Мосгорсуд признал данное решение законным.
Обновлено в 10:56
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Экономика
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Кузнецова рассказала о ситуации с защитой прав российских детей в США
С США сложилась тяжёлая ситуация по защите прав наших детей, переданных ранее под усыновление.
Обновлено в 18:11
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве
Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Общество
Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья
Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета
Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14