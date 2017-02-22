Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономииИнтерфакс 03:11
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
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с чего всё началось
Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:32
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Общество
Раздел о музеях открылся на портале mos.ru
ТАСС/, Новый раздел, посвященный московским музеям, галереям и усадьбам, открылся на портале mos.ru.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Политика
Россия прокомментировала события в Киргизии
Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Здоровье
Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили с Netflix контракт на $200 млн
Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс прервали сотрудничество с телеканалом HBO и подписали контракт с компанией Netflix.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Музыка
Оперная певица Флер де Брэй исполнила арию для поросят
Обновлено в 02:37
Политика
Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции
«Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», — заявил глава государства.
Обновлено в 01:45
Единоборства
Глава UFC отреагировал на желание Масвидаля провести бой с Макгрегором
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал желание американца Хорхе Масвидаля провести поединок против бывшего чемпиона организации ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В Китае высмеяли новейший российский дрон «Охотник»
Китайские СМИ подвергли жесткой критике новейший ударный БПЛА С-70 «Охотник», разработанный Россией и осуществивший недавно свой первый полет.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн
В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
Обновлено в 04:10
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Политика
В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
Службы безопасности Индии задержали около 560 человек в северном штате Джамму и Кашмир, который по-прежнему охвачен волнениями после недавнего решения правительства отменить особый статус этого региона, сообщает государственная радиокорпорация All India Radio.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено 06 августа в 07:57
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
В Магнитогорске правоохранительные органы задержали местного жителя, которого подозревают в минировании автомобиля, из-за которого пострадал мужчина.
Обновлено в 03:08
Общество
В Краснодаре на линию вышел первый современный трамвай «Кубань»
Первый современный трамвай, произведенный Усть-Катавским вагоностроительным заводом для Краснодара, вышел на линию 8 августа, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 04:02
Политика
Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей
Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26