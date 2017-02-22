Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономииИнтерфакс 03:11
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
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с чего всё началось
Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:32
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Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
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Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
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Происшествия
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В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
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Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
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Технологии
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Обновлено в 02:42
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Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн
В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
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Кино
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Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
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Общество
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес в бассейнах
Женщинам разрешили плавать без верхней части купальника в любом муниципальном бассейне или водоеме Барселоны.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба
В марте этого года в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщили, что по итогам года цены на хлеб 1-го и 2-го сортов могут подняться на 5–6%.
Обновлено в 04:00
Экономика
«Росатом» сможет потратить до 880 млрд руб. на новые АЭС
Для АЭС и ГЭС был введен аналог ДПМ — срок окупаемости инвестиций составил 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, доходность — 10,5% годовых (против 14%), затраты на строительство не нормировались, а рассчитывались из фактических.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Проверка ФСИН в «Крестах» выявила «кучу нарушений»
В пресс-службе УФСИН России РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2".
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Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
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Обновлено в 01:21
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Происшествия
К сотрудникам фонда Навального пришли с обысками
К трем юристам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли с обысками, сообщил Telegram-канал «Апология протеста».
Обновлено в 01:54
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Общество
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Технологии
Исследование Accenture: предложениям «умных домов» не хватает персонализации
По словам Антона Кучмы, руководителя практики новых технологий компании Accenture в России, объем рынка систем "умный дом" в России составляет около 9 млрд руб. При этом, по оценке Discovery Research Group, рынок растет примерно по 1 млрд в год.
Обновлено вчера в 07:18
Общество
ООН составила руководство по спасению мира для лентяев
ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
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Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:40
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Футбол
Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха
Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
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Авто
Новый Renault Logan появится в 2020 году, а Sandero станет кроссовером
Новые поколения седана Renault Logan и хэтчбеков Renault Sandero/Sandero Stepway появятся в 2020 или 2021 году.
Обновлено в 03:23