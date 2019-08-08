Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономииИнтерфакс 03:11
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
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с чего всё началось
Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:32
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Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
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Обновлено вчера в 10:57
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В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Футбол
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Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Экономика
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Обновлено вчера в 09:59
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«Славия» отказалась продавать своих игроков «Спартаку»
Руководитель «Славии» Ярослав Тврдик опроверг слухи о возможном переходе игроков своего клуба в московский «Спартак».
Обновлено в 04:56
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
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Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»
Сотрудники британского Скотленд-Ярда не располагают доказательствами причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Солсбери.
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Транспорт
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«Вест Хэм» приобретет нападающего «Базеля»
В прошлом сезоне форвард провел в чемпионате Швейцарии 32 матча и отличился 14 голами, а также 8 голевыми передачами.
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Энергетика
Цены на нефть растут после резкого падения
В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения.
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Обновлено в 02:42
Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 12:11