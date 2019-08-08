Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономииИнтерфакс 03:11
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
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с чего всё началось
Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:32
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Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52
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Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
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Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
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Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Шоу-бизнес
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В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Армия и оружие
Для ВДВ разрабатывают новую боевую машину на шасси СПП «Спрут»
Проект новой бронированной машины на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД" разрабатывается в интересах Воздушно-десантных войск.
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Футбол
Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.
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Футбол
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Новичок «ПСЖ» Андер Эррера получил травму на тренировке команды в среду, сообщает пресс-служба парижского клуба.
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Общество
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В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Жертвами смертельного вируса стали сотни детей
Более 500 детей скончались от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), за время последней вспышки заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено вчера в 13:38
Экономика
Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкций
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сформулировало концепцию программы по защите отечественной автомобильной промышленности от западных санкций.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
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Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
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Происшествия
В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов
Сотрудники полиции в Москве выявили группу лжеюристов, которые обманули более 300 человек.
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Транспорт
В Госдуме предложили запретить водить такси без гражданства РФ
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Обновлено в 04:53
Энергетика
Цены на нефть растут после резкого падения
В понедельник, 5 августа, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 13 июня опустилась ниже отметки в 60 долларов, во вторник был пройден и уровень в 59 долларов.
Обновлено в 04:33
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Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28