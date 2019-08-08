Экономика

Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономииИнтерфакс вчера в 03:11

Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
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с чего всё началось

Министерства могут лишиться части функций

Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.
Ведомости07 августа в 17:32

Подробнее о событии

«Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерств

Коммерсантъвчера в 03:09

Правительство захотело сэкономить на себе

Lenta.ruвчера в 04:13

Минфин захотел отдать часть функций министерств на аутсорсинг

РБКвчера в 04:00

Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии

Интерфаксвчера в 03:11

Минфин предложил забрать у федеральных министерств бухгалтерию

URA.Ruвчера в 02:05

«Ведомости»: Минфин предложил отдать на аутсорсинг непрофильные функции министерств

ТАССвчера в 01:37

Министерства могут лишиться части функций

Ведомости07 августа в 17:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:03, Вашингтон
Происшествия

К четырем сотрудникам ФБК пришли с обысками

У сотрудников ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади проходят обыски. Об этом сообщает «Апология протеста».
Обновлено вчера в 01:51
Происшествия

В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар

Село находится в 6 километрах от Ачинска, где был пожар со взрывами на военном складе.
Обновлено в 01:49
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020

Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе

Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.
Обновлено 07 августа в 09:59
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Происшествия

ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю

Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Атамбаев сдался правоохранителям Кыргызстана

В штабе экс-президента Кыргызстана уточнили, что Атамбаев сам принял решение сдаться правоохранителям, чтобы "не провоцировать жертвы среди мирного населения".
Обновлено вчера в 09:31
Недвижимость

В России подскочили цены на доступное жилье

Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Технологии

Орудия эволюции. Почему еще ни одна обезьяна не превратилась в человека

Чернополосые капуцины — приматы из семейства цепкохвостых обезьян — уже больше трех тысяч лет пользуются каменными орудиями труда, причем напоминающими те, что были у людей олдувайской культуры.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Кэмерон Диас высказала свое мнение о браке

Известная голливудская актриса Кэмерон Диас в недавнем интервью высказала собственное мнение о браке.
Обновлено вчера в 22:03
Общество

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Обновлено в 00:34
Политика

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Гаджеты

Samsung Galaxy A70s появился на Geekbench

Ожидается, что компания Samsung выпустит Galaxy A70S в конце этого месяца или в начале сентября.
Обновлено в 01:47
Политика

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено 07 августа в 05:20
Политика

Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»

Обновлено вчера в 14:51
Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
Обновлено в 02:42
Игры

Ремейк шутера XIII перенесен на 2020 год

Издательство Microids объявило о переносе шутера XIII на 2020 год.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство

Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Здоровье

Загадочная болезнь раздула живот индийца до невероятных размеров

В результате загадочной болезни живот 19-летнего жителя индийского города Музеффарпур раздулся до аномальных размеров.
Обновлено в 00:42
Политика

«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина

Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Названы 7 простых шагов для похудения по Аюрведе

Эксперты назвали 7 простых шагов для похудения по Аюрведе.
Обновлено в 02:24
Политика

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, начались в пятницу в Японии.
Обновлено вчера в 22:20
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке

Обновлено вчера в 15:24
Футбол

«Спартак» стартовал в Лиге Европы с трудной победы над «Туном»

Московский «Спартак» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы обыграл в гостях швейцарский «Тун».
Обновлено вчера в 23:49
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