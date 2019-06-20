Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорогРоссийская газета вчера в 10:07

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минфин РФ предложил налоговое стимулирование развития ВСМ

РИА Новости02:09

Высокоскоростные магистрали освобождены от налогов

Ведомостивчера в 17:44

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Российская газетавчера в 10:07

Минфин предложил обнулить НДС на скоростные ж/д перевозки пассажиров

Rambler News Serviceвчера в 11:21

Минфин предложил обнулить НДС на высокоскоростные ж/д перевозки

Коммерсантъвчера в 11:10

Минфин предложил обнулить НДС на перевозки пассажиров высокоскоростным ж/д транспортом

ТАССвчера в 10:26

Минфин предложил обнулить НДС на высокоскоростные железнодорожные перевозки

Росбалтвчера в 11:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:27, Вашингтон
Происшествия

Суд вынес приговор виновникам обрушения дома в Кузбассе

Обновлено в 02:29
Теннис

Кербер прокомментировала победу над Шараповой на Mallorca Open

С нетерпением жду следующей встречи. Моя цель — одержать как можно больше побед перед Уимблдоном.
Обновлено в 02:11
Общество

На официальном портале произошла врачебная ошибка

СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в причастности к протестам

Грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».
Обновлено вчера в 21:18
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Экономика

АЛРОСА планирует закрыть представительство в Якутске

В повестке заседания наблюдательного совета АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии, есть пункт о ликвидации представительства компании в Якутске.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:58
Футбол

ПСЖ откроет футбольную академию в России

Французский футбольный клуб ПСЖ откроет свою первую академию в России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 02:38
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Игры

Стартовал открытый бета-тест Dota Underlords

Обновлено вчера в 15:18
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Политика

Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников

Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Гламурная Рената Литвинова в вечернем платье посетила «Макдональдс»

В рамках последней гламурная блондинка в вечернем платье снялась в «Макдональдсе».
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности

Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Общество

Работа в течение 48 часов в неделю повышает риск инсульта

Проведенные исследования подтвердили, что люди, которые работали много часов в течение 10 лет и более, имели на 45% больший риск развития инсульта.
Обновлено в 00:10
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Военный вертолет разбился в Токио при посадке

Обновлено вчера в 23:39
Наука

Роспатент назвал 100 лучших изобретений года

Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Происшествия

Жалобу орловской учительницы Путину проверит прокуратура

В Орловской области прокуратура устроила проверку после прозвучавшего на прямой линии с Владимиром Путиным факта о низкой оплате труда орловской учительницы.
Обновлено в 02:55
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье

Мигранты завезли вирус кори в Мичуринский район

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, в Мичуринске и районе вводят дополнительные мероприятия по профилактике кори, особенно в детских учреждениях.
Обновлено в 04:01
Политика

Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Общество

Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире

Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отказалась от алиментов Максима Виторгана

Собчак и Виторган познакомились в 2011 году, спустя год между ними вспыхнул роман, который закончился браком.
Обновлено в 01:40
Экономика

Сингапурский холдинг может стать единоличным владельцем «Русмолко»

Один из крупнейших в Сингапуре холдингов Olam International, владелец 75 процентов долей «Русской молочной компании» Наума Бабаева, планирует выкупить остальную четверть акций.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки

Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.
Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное