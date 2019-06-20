Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорогРоссийская газета вчера в 10:07
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.
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Минфин предложил обнулить НДС на скоростные ж/д перевозки пассажиров
Rambler News Serviceвчера в 11:21
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:27, Вашингтон
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В рамках последней гламурная блондинка в вечернем платье снялась в «Макдональдсе».
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СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности
Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
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Проведенные исследования подтвердили, что люди, которые работали много часов в течение 10 лет и более, имели на 45% больший риск развития инсульта.
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Жалобу орловской учительницы Путину проверит прокуратура
В Орловской области прокуратура устроила проверку после прозвучавшего на прямой линии с Владимиром Путиным факта о низкой оплате труда орловской учительницы.
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