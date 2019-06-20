Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорогРоссийская газета вчера в 10:07
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.
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Минфин запланировал большие налоговые льготы для строителей и эксплуатантов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). На них делается ставка в комплексном плане модернизации инфраструктуры, из федерального бюджета на ВСМ будет потрачено 200 млрд руб. за шесть лет.Ведомостивчера в 17:44
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Минфин предложил обнулить НДС на скоростные ж/д перевозки пассажиров
Rambler News Serviceвчера в 11:21
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