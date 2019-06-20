Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорогРоссийская газета вчера в 10:07

Минфин запланировал большие налоговые льготы для строителей и эксплуатантов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). На них делается ставка в комплексном плане модернизации инфраструктуры, из федерального бюджета на ВСМ будет потрачено 200 млрд руб. за шесть лет.

с чего всё началось

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Авто Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.

Общество Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».

Общество Роскомнадзор «психанул» в Twitter из-за нецензурной лексики В пятницу, 21 июня, в Twitter разгорелся настоящий скандал между российскими пользователями и Роскомнадзором (РКН).

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.

Происшествия Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.

Происшествия Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Армия и оружие Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.

Происшествия Пострадавших в аварии на КАД эвакуировали вертолетом По предварительным данным, в столкновении «Рено» и БМВ пострадали три человека.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Здоровье Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".

Общество Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных» В день своего 82-летия телеведущий Николай Дроздов рассказал о съемках в передаче "В мире животных", из которой недавно ушел.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные виды рака Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Политика Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.

Происшествия Директора Саратовского филиала «Почты России» уволят Директор Саратовского филиала "Почты России" Булат Ахметзянов ушел в отпуск, по выходу из которого он будет уволен.

Экономика Биткоин обновил годовой максимум В ходе торгов стоимость криптовалюты превысила 9800 долларов впервые более чем за год, передает «Интерфакс».

Происшествия ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.

Политика В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.