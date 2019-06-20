Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорогРоссийская газета вчера в 10:07

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.
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Высокоскоростные магистрали освободят от налогов

Минфин запланировал большие налоговые льготы для строителей и эксплуатантов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). На них делается ставка в комплексном плане модернизации инфраструктуры, из федерального бюджета на ВСМ будет потрачено 200 млрд руб. за шесть лет.
Ведомостивчера в 17:44

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Минфин РФ предложил налоговое стимулирование развития ВСМ

РИА Новости02:09

Минфин предложил обнулить НДС на высокоскоростные ж/д перевозки

Коммерсантъвчера в 11:10

Минфин предложил обнулить НДС на высокоскоростные железнодорожные перевозки

Росбалтвчера в 11:58

Минфин предложил обнулить НДС на скоростные ж/д перевозки пассажиров

Rambler News Serviceвчера в 11:21

Высокоскоростные магистрали освободят от налогов

Ведомостивчера в 17:44

Минфин предложил обнулить НДС на перевозки пассажиров высокоскоростным ж/д транспортом

ТАССвчера в 10:26

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Российская газетавчера в 10:07
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:23, Вашингтон
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
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Политика

Появилось видео момента нападения на российских дипломатов в Грузии

Момент нападения на российских дипломатов со стороны депутатов-оппозиционеров во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии опубликовали в Сети.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Футбол

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Обновлено в 08:26
Театры

Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермской оперы

Теодор Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, но продолжит возглавлять Дягилевский фестиваль в Перми, сообщается пресс-служба театра.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Происшествия

На КАД жестокая авария парализовала движение

Сегодня, 21 июня, на КАД произошла жестокая авария, которая в результате парализовала движение транспортных средств.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Багдаде произошел взрыв около мечети

Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Происшествия

ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:02
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Три российских корабля обнаружили военные Латвии у своих границ

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что они заметили недалеко от своих границ три российских военных корабля.
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Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
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Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Авто

Porsche отзывает в России три сотни спорткаров

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Авто

УАЗ подготовил замену «Буханке»

Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
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Мария Шарапова: «Слышала, Энди Маррей ищет напарницу для микста»

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала то, что US Open в твиттере выложил видео ее выступления в миксте с Максом Мирным в 2004 году.
Обновлено в 09:57
Музыка

София Ротару возвращается в Россию

Певица София Ротару выступит в России после долгой паузы, сообщает издание Utro.
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Космос

Астрономы впервые измерили температуру колец Урана

Новые снимки впервые позволили команде измерить температуру колец, которая оказалась равна 77 градусам по Кельвину (-196,15 градусов Цельсия).
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Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

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Суд арестовал главу Пушкинского района Жиркова по делу о взятке

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Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы

Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.
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Театры

Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 09:48
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
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Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща

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Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
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