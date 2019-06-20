Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорогРоссийская газета вчера в 10:07

Минфин запланировал большие налоговые льготы для строителей и эксплуатантов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). На них делается ставка в комплексном плане модернизации инфраструктуры, из федерального бюджета на ВСМ будет потрачено 200 млрд руб. за шесть лет.

с чего всё началось

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Политика Появилось видео момента нападения на российских дипломатов в Грузии Момент нападения на российских дипломатов со стороны депутатов-оппозиционеров во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии опубликовали в Сети.

Происшествия Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

Футбол «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

Театры Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермской оперы Теодор Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, но продолжит возглавлять Дягилевский фестиваль в Перми, сообщается пресс-служба театра.

Происшествия Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова 6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Происшествия На КАД жестокая авария парализовала движение Сегодня, 21 июня, на КАД произошла жестокая авария, которая в результате парализовала движение транспортных средств.

Происшествия В Багдаде произошел взрыв около мечети Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.

Происшествия ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Музыка Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Транспорт «Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.

Армия и оружие Три российских корабля обнаружили военные Латвии у своих границ Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что они заметили недалеко от своих границ три российских военных корабля.

Путешествия Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины "В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.

Политика Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.

Авто УАЗ подготовил замену «Буханке» Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .

Теннис Мария Шарапова: «Слышала, Энди Маррей ищет напарницу для микста» Россиянка Мария Шарапова прокомментировала то, что US Open в твиттере выложил видео ее выступления в миксте с Максом Мирным в 2004 году.

Музыка София Ротару возвращается в Россию Певица София Ротару выступит в России после долгой паузы, сообщает издание Utro.

Космос Астрономы впервые измерили температуру колец Урана Новые снимки впервые позволили команде измерить температуру колец, которая оказалась равна 77 градусам по Кельвину (-196,15 градусов Цельсия).

Шоу-бизнес Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.

Политика В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.