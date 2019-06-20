Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорогРоссийская газета вчера в 10:07

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.

Происшествия В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России» Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Происшествия В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников В Красноярском крае заместитель директора по учебно-воспитательной работе минусинской школы №16 Нина Пирогова сняла отпечатки пальцев у второклассников из-за карманных краж.

Гаджеты Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i Компания Huawei только что представила несколько своих новых смартфонов. Новинок три: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Шоу-бизнес 6-летний Платон Шепелев стал копией своей мамы Платон Шепелев стал более взрослым, поменял прическу и стал безумно похож на свою маму.

Происшествия В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту падения девочки с батута В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки, пострадавшей при опрокидывании надувного батута.

Политика Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.

Происшествия ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.

Шоу-бизнес Шура заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма Певец Шура посетил YouTube-проект AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В беседе он рассказал, что Марину Хлебникову нужно лечить от алкоголизма.

Политика Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.

Шоу-бизнес Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате его песни Сын американского актера Уилла Смита, Джейден Смит, обвинил российского исполнителя в плагиате, заявив, что Крид скопировал его песню Blue, которая вышла еще 2 года назад.

Шоу-бизнес Умерла теща продюсера Бари Алибасова Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Экономика Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семей Сбербанк России обсуждает вопрос, как исполнить поручение президента России Владимира Путина по предоставлению доступной льготной ипотеки для многодетных семей, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

Экономика ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.

Общество Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата Отмечается, что в 2017 году, согласно декларации депутата, доходы у него отсутствовали.

Авто GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.