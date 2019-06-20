Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорогРоссийская газета вчера в 10:07
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения.
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Минфин предложил обнулить НДС на скоростные ж/д перевозки пассажиров
Rambler News Serviceвчера в 11:21
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол
Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Общество
Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня
42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Политика
16 человек пострадали во время массового митинга в Тбилиси
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно
Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол
«Спартак» предложил за футболиста «Лейпцига» € 15 млн
«Лейпциг» оценивает его в 15 млн евро. «Спартак» и ПСВ уже сообщили о готовности выплатить данную сумму, — приводит слова агента Record.
Обновлено в 02:14
Политика
Иран получил предупреждение Трампа об ударах
Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Общество
Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю
Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В Челябинске BMW протаранил несколько машин на парковке
В Челябинске молодой человек на BMW 5-серии устроил массовое ДТП.
Обновлено в 00:16
Политика
Киевский патриархат восстановили на Украине
Почетный патриарх православной церкви Украины Филарет Денисенко 20 июня провел собрание, в результате которого постановление 2018 года архиерейского собора о распаде церкви было отменено.
Обновлено вчера в 10:13
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Баскетбол
«Нью-Орлеан» выбрал Уильямсона под первым номером драфта НБА
Легкий форвард Зайон Уильямсон выбран Нью-Орлеаном под первым номером драфта НБА, который прошел в Нью-Йорке на арене Barclays Center.
Обновлено в 03:46
Общество
Трое рязанских школьников сдали по два ЕГЭ на 100 баллов
Как сообщает министерство здравоохранения Рязанской области, два школьника получили сдали на 100 баллов историю, девять – химию, пять – физику, русский язык – 17.
Обновлено в 04:58
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Экономика
АЛРОСА планирует закрыть представительство в Якутске
В повестке заседания наблюдательного совета АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии, есть пункт о ликвидации представительства компании в Якутске.
Обновлено в 02:07
Политика
Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию
Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Политика
ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма
РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Технологии
FTC возражает против предоставления Qualcomm документации Apple в антимонопольном процессе
Федеральная торговая комиссия США (FTC) в четверг выступила против удовлетворения запроса чипмейкера Qualcomm о предоставлении ему внутренней документации Apple в рамках антимонопольного процесса.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Политика
ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта России
Среди прочего в заявлении содержится призыв всех сторон возобновить переговоры в рамках минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
ФК «Краснодар» сыграл с ростовской «Чайкой» вничью
Товарищеский матч, который посетили 2 300 человек, закончился со счётом 2:2. Каждая команда забила по одному голу в обоих таймах.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери
У Ирины Хакамады есть 21-летняя дочь Мария.
Обновлено в 03:52