Экономика

Минфин предложил давать льготы в обмен на страхование жилья от ЧСИнтерфакс вчера в 17:40

Минфин предлагает регионам мотивировать россиян заключать добровольные договоры страхования жилья от ЧС, предоставляя льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный министерством проект доклада правительству.
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с чего всё началось

Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье

Застраховавшим дома и квартиры предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт. Кроме того, Минфин предлагает ввести запрет на приватизацию жилья, полученного после ЧС, для тех, кто ранее не купил страховку.
Коммерсантъ24 июля в 18:17

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