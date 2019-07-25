Экономика
Минфин предложил давать льготы в обмен на страхование жилья от ЧСИнтерфакс вчера в 17:40
Минфин предлагает регионам мотивировать россиян заключать добровольные договоры страхования жилья от ЧС, предоставляя льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный министерством проект доклада правительству.
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Застраховавшим дома и квартиры предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт. Кроме того, Минфин предлагает ввести запрет на приватизацию жилья, полученного после ЧС, для тех, кто ранее не купил страховку.Коммерсантъ24 июля в 18:17
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Страхующим свое жилье предложено дать льготы по налогам и платежам за капремонт
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