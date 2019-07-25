Застраховавшим дома и квартиры предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт. Кроме того, Минфин предлагает ввести запрет на приватизацию жилья, полученного после ЧС, для тех, кто ранее не купил страховку.

с чего всё началось

Минфин предлагает регионам мотивировать россиян заключать добровольные договоры страхования жилья от ЧС, предоставляя льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный министерством проект доклада правительству.

Минфин предложил давать льготы в обмен на страхование жилья от ЧС

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