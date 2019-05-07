Экономика

Минфин предложил ЦБ засекретить информацию о реорганизации банковСовершенно секретно вчера в 07:01

«Совершенно секретно»: Министерство финансов предлагает Центробанку разрешить засекретить информацию о реорганизации банков. Речь идет о случаях, если руководство кредитной организации находится в санкционном списке западных стран.
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Секретные материалы

Российская газетавчера в 14:33

Минфин предложил ЦБ не раскрывать информацию о начале реорганизации банков под санкциями

ТАССвчера в 06:36

Минфин предложил засекретить слияния банков

РБК06 мая в 23:00

Минфин предложил скрывать информацию о реорганизации находящихся под санкциями банков

Коммерсантъвчера в 02:43

Минфин предлагает не сообщать публично реорганизации банков, находящихся под санкциями

Эхо Москвывчера в 01:32

Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации находящихся под санкциями банков

Ведомостивчера в 01:06

Российские банки захотели спрятать от санкций

Lenta.ruвчера в 03:14
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Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России

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Обновлено вчера в 14:59
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Многие страны мира продолжают ужесточать экологические нормы по вредным выбросам, что отразится на повышенном использовании палладия в производстве катализаторов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе с гибридными двигателями.
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Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
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Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

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Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Вся ответственность за результат лежит на мне.
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Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
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Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
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Россиянам больше нравятся советские фильмы о войне

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»

В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Происшествия

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Более 120 рабочих вывезли на поверхность из рудника в Якутии

Более 120 работников рудника "Удачный" компании "Алроса" в Мирнинском районе Якутии были эвакуированы в связи с повышенным уровнем метана, передают в пресс-службе предприятия.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Общество

Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста

Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено вчера в 11:49
Авто

Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле

Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
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Обновлено вчера в 22:59
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Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
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«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей

На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
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