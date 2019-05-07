Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банковРБК вчера в 23:00
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства и вынесло его на обсуждение.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Исследование: все больше арабской молодежи симпатизирует России
Молодые люди в арабских странах все чаще видят союзника в России, а не в Америке.
Обновлено в 04:48
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Транспорт
УФАС второй раз отменила итоги аукциона по ремонту дорог Челябинска
Комиссия УФАС России по Челябинской области приняла решение частично отменить итоги аукциона.
Обновлено в 02:22
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей
Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Политика
Европейские СМИ нашли объяснение успехов Путина и усиления России
Бельгийский журналист Джеймс Уилсон нашел объяснения тому, почему президенту РФ Владимиру Путину удается в течение нескольких президентских сроков сохранять доверие и уважение народа.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Morgan Stanley уходит из России
Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Мурманской области разбился легкомоторный самолет
Обновлено в 04:06
Происшествия
В СК назвали приоритетные версии крушения SSJ-100
В Следственном комитете РФ рассматривается целый ряд версий крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание
В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46
Авто
Новый родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России
В России стартовал прием заказов на новую спецверсию немецкой модели Porsche 911 Speedster.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Хоккей
Бобровский о «Коламбусе»: я благодарен за все
Вратарь "Коламбуса" сыграл в 62 матчах, одержав 37 побед.
Обновлено в 01:23
Политика
На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва.
Обновлено в 04:04
Кино
Режиссеры «Мстителей 4» оценили перспективы Капитана Америки
Режиссеры фильма "Мстители 4: Финал" Энтони Руссо и Джо Руссо оценили дальнейшие перспективы Капитана Америки в смысле возможности возвращения актера Криса Эванса к этому образу.
Обновлено в 00:00
Футбол
ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит» за 30 млн евро
Сообщается, что ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника Марио Фернандеса в «Зенит» по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 04:33
Экономика
Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество самозанятых, которые зарегистрировались с 1 января 2019 года, превысило 60 тыс.
Обновлено вчера в 10:56
Религия
Радоница в этом году отмечается 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:10